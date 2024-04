Wild Hearts per Xbox: CROLLO del prezzo su Amazon (-60%)

L’Avventura Selvaggia di Wild Hearts è qui per portarti in un viaggio mozzafiato attraverso un mondo ispirato al Giappone feudale. Preparati a immergerti in una terra di meraviglie e pericoli, dove l’abilità di sopravvivenza è tanto importante quanto la forza nel combattimento. Inoltre oggi, grazie a uno sconto folle del 60% su Amazon, puoi acquistarlo al prezzo stracciato di soli 5,98 euro, anziché 14,98 euro.

Wild Hearts per Xbox: preparati ad un’avventura che ti terrà incollato allo schermo

Contrasta le indomabili forze della natura in Wild Hearts, ti troverai ad affrontare la selvaggia natura, ma non sarai mai solo. Utilizza ogni mossa a tua disposizione, studia i tuoi avversari e sfrutta una vasta gamma di armi e karakuri per ottenere la vittoria. Sii pronto a unire la tua abilità di cacciatore con la tua astuzia per superare qualsiasi sfida.

La regione di Azuma è il tuo campo di battaglia, e tu sei il suo maestro. Conosci i segreti dei karakuri meglio di chiunque altro, e questo ti darà il potere di plasmare l’ambiente circostante secondo i tuoi desideri. Prepara trappole, nascondigli e altro ancora per catturare e sconfiggere le bestie più pericolose. La caccia è una sfida che puoi affrontare da solo o con amici. Scegli se vuoi cimentarti da solo contro le creature selvagge o unire le forze con uno o due compagni di caccia. La tua strategia potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte in questa avventura epica.

Ogni caccia ti porta più vicino alla tua prossima grande vittoria. Raccogli materiali, costruisci armi e armature sempre più potenti e personalizza il tuo personaggio per adattarsi al tuo stile di gioco. Con Wild Hearts, il tuo destino è nelle tue mani.

Ogni angolo di questo mondo è una sorpresa, un rischio e una promessa di avventura. Attraversa terre ispirate alle quattro stagioni, esplora boschi, montagne, fiumi e molto altro ancora. Ma ricorda, dietro ogni angolo potrebbe nascondersi una minaccia inaspettata. Non perdere ulteriore tempo, approfitta immediatamente del mega sconto del 60% su Amazon e acquista Wild Hearts al prezzo stracciato di soli 5,98 euro.