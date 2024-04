Per gli appassionati di videogame: the C64 Mini (-11%)

Assicurati un pezzo da collezione se sei un vero amante del retro gaming! Porta a casa il fantasticoThe C64 Mini, ora disponibile con uno sconto dell’11% su Amazon per la Gaming Week! Questa mini console è una fedele replica in scala ridotta del mitico Commodore 64, uno dei computer più iconici degli anni ’80, che ha segnato l’inizio della rivoluzione del gaming nelle case di tutti: se porti a casa ora la console, te la puoi assicurare a soli 36,26€ invece di 40,80€.

La console vintage per eccellenza: the C64 Mini

The C64 Mini ti permette di rivivere – o vivere per la prima volta – i classici dei videogiochi degli anni ’80! La console include una selezione di oltre 60 giochi pre-installati, tra cui titoli leggendari come “California Games”, “Paradroid”, “Boulder Dash” e molti altri, che ti faranno tornare indietro nel tempo o vivere meravigliose esperienze del retrogaming sulla tua Smart TV o sul tuo monitor.

La console, inoltre, è dotata di una tastiera virtuale funzionante che ti consente di digitare comandi e caricare giochi come facevi con il Commodore 64 originale. Inoltre, puoi collegare una tastiera USB esterna per un’esperienza di gioco ancora più autentica e completa. E con le porte USB integrate, puoi anche collegare joystick aggiuntivi per una modalità multiplayer e per condividere l’esperienza di gioco con amici e familiari.

Con il suo design compatto e retrò, il The C64 Mini è perfetto per chiunque desideri aggiungere un tocco di nostalgia al proprio salotto o al proprio setup da gaming. Se sei un fan dei classici dei videogiochi o se vuoi scoprire i giochi che hanno fatto la storia del gaming, il The C64 Mini è la scelta ideale per te. Non aspettare ancora, aggiungi subito al tuo carrello the C64 Mini in sconto dell’11%!