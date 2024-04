PREZZO FOLLE per il controller per smartphone di Razer: solo 49€!

Sogni di poter giocare sul tuo smartphone come se fossi su console? Da oggi potrai. Tutto è possibile grazie al controller per smartphone Android Razer Kishi. Mentre il suo prezzo originario si attesta sugli 89,99€, grazie alla Gaming Week lo pagherai solo 49,99€!

Tutte le caratteristiche del controller Razer Kishi

Questo controller è stato progettato per offrire una precisione e un controllo imparagonabili, grazie agli stick analogici cliccabili che garantiscono una mira e un movimento precisi, e un set completo di pulsanti e trigger che rendono l’esecuzione di azioni complesse e combo un gioco da ragazzi. Inoltre, il pad direzionale è stato ottimizzato per i giochi platform e di combattimento, assicurando una risposta precisa ad ogni movimento.

La compatibilità universale è un altro punto di forza del Razer Kishi, con un design adattabile che si estende per adattarsi alla maggior parte degli smartphone Android. Per i dispositivi più grandi, gli inserti in gomma possono essere rimossi per garantire una perfetta compatibilità.

Questo controller fornisce una connessione diretta alla porta di ricarica del dispositivo, eliminando i ritardi e assicurando una risposta istantanea dei pulsanti. Dimentica i problemi di latenza tipici dei controller Bluetooth wireless. E per i giocatori sempre in movimento, la ricarica in movimento è una caratteristica fondamentale. La porta USB-C del controller permette di ricaricare lo smartphone durante il gioco, così non dovrai mai interrompere la tua sessione per una batteria scarica.

Gioca al massimo sul tuo smartphone grazie al controller Razer Kishi per Android. Prendilo a soli 49,99€ grazie allo sconto della Amazon Gaming Week!