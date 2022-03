Wi-Fi in tutta casa con questo powerline TP-Link: prezzo SHOCK

Vivi in una casa piuttosto grande oppure il modem/router è tanto lontano dalla camera in cui è presente il PC? Nessun problema: acquista subito quest'ottimo powerline di TP-Link in offerta su Amazon e porta la connessione ad Internet in ogni camera senza alcun compromesso.

Da leader del settore, il powerline di TP-Link ti assicura facilità di utilizzo, installazione rapida e semplificata e prestazioni al top della categoria di riferimento. Ad appena 59€, una volta collegato alla presa della corrente puoi avviare la configurazione guidata e sperimentare una connessione stabile e veloce dove non arrivava.

Quest'ottimo powerline di TP-Link è disponibile in offerta su Amazon a prezzo regalato

Oltre a ritrasmettere il segnale in Wi-Fi – il powerline si occupa di replicare correttamente tutte le impostazioni presenti nel router di casa -, lateralmente è presente anche una porta Ethernet per collegare un dispositivo con il cavo; il tuo computer da gaming potrà sperimentare una connessione a bassa latenza collegandolo alla presa Ethernet del powerline.

Temi che sia troppo complicato da montare? Nessun problema: una volta scartato dalla confezione ti basta collegarlo alla presa di corrente e seguire le semplici istruzioni. Riconoscerà da solo la rete Wi-Fi presente in casa e inizierà fin da subito a ritrasmettere il segnale wireless in tutte le altre camere: potrai guardare film a risoluzione altissima o lanciarti in una partita online senza temere cali di prestazioni o vuoti di linea.

Il powerline è inoltre completamente compatibile con i più recenti sistemi operativi, tra cui: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, macOS e anche Linux.

Cosa stai aspettando? Prendi al balzo questa incredibile offerta sul powerline di TP-Link e non preoccuparti più delle zone scoperte dal segnale Wi-Fi: rimarrai shockato dalla qualità e dalla stabilità del segnale anche a distanze piuttosto importanti rispetto il router. Tantissimi utenti lo hanno acquistato e non se ne sono pentiti.