WhatsApp vi aiuterà a mettere ordine fra le chat PREFERITE

Al fine di evitare l’eccessivo utilizzo della funzione di ricerca all’interno di WhatsApp, gli sviluppatori hanno introdotto un aggiornamento che consente di fissare un massimo di tre conversazioni nella parte superiore dell’elenco chat.

Tuttavia, trattandosi di un’opzione piuttosto limitata, non tornerebbe del tutto utile qualora ci fossero numerose conversazioni a cui si accede con maggiore frequenza. Niente paura: WhatsApp ha già in mente una soluzione più efficace.

Le ultime novità di WhatsApp

Recentemente, WABetaInfo ha individuato una nuova funzione sviluppata da Meta: l’opzione “Preferiti” per le chat di WhatsApp Beta su iOS. Tale strumento permetterà di interagire istantaneamente con i contatti principali, che verranno raggruppati in una scheda separata:

Ora, sempre il team di WABetaInfo riporta che anche su WhatsApp Web sarà introdotta una caratteristica simile, come dimostra il seguente screenshot:

Sulla base di quanto è possibile intuire dall’immagine, i Preferiti saranno visualizzati come una sorta di filtro per l’elenco delle chat in WhatsApp Web. Quando la lista non è filtrata, i messaggi verranno regolarmente mostrati in ordine cronologico, partendo come sempre dal più recente.

Si tratta di una novità ancora in fase di sviluppo. Per adesso mancano informazioni precise circa l’effettivo rilascio sulle rispettive versioni ufficiali di WhatsApp e non è escluso che possano essere ottimizzate ulteriori modifiche fino ad allora: ovviamente, continueremo a tenervi informati.