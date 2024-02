WhatsApp: due OTTIME novità all'insegna di privacy e sicurezza

Il team di WhatsApp continua incessantemente a lavorare per garantire maggiore privacy e sicurezza agli utenti. Le novità scovate grazie alle ultime versioni beta del popolare servizio di messaggistica istantanea lo confermano.

Gli utilizzatori di WhatsApp otterranno ulteriori possibilità di controllo non solo sulle chat già presenti ma anche sulle conversazioni in arrivo, così da contrastare in maniera più netta il fastidioso fenomeno dello spam.

Importanti aggiornamenti in arrivo su WhatsApp

La prima di queste nuove funzionalità è stata scovata dal sempre attento staff di WABetaInfo che, nello specifico, si è concentrato su WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.4.14, da cui è stato catturato lo screenshot che vi mostriamo di seguito:

Come si può evincere dall’immagine, verrà applicata la sincronizzazione automatica dei blocchi delle chat su tutti i dispositivi connessi. Questo aggiornamento promette dunque una maggiore tutela della privacy tenendo le conversazioni più sensibili ben lontane da occhi indiscreti, a prescindere dal device utilizzato. Ricordiamo inoltre che, al fine di visualizzare l’elenco delle chat bloccate, è sempre necessario l’inserimento di un apposito codice segreto. Come anticipato, le sorprese non finiscono qui:

Capita spesso di ricevere su WhatsApp messaggi da numeri sconosciuti. Di norma, dopo aver visualizzato la notifica sul proprio smartphone, occorre riattivare il dispositivo ed accedere a WhatsApp per bloccare la conversazione indesiderata. Tra non molto, questo processo sarà ancora più rapido ed intuitivo: la GIF condivisa dai colleghi di Androidpolice mostra che si potrà procedere al blocco immediato di uno specifico utente già dalla lockscreen del telefono, espandendo la notifica, e sarà chiaramente possibile anche segnalare “lo scocciatore” direttamente a WhatsApp.