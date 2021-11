WhatsApp: un semplice trucco per scrivere in grassetto ed in corsivo

Spesso capita che all'interno di un messaggio di WhatsApp si voglia evidenziare in grassetto una specifica selezione del testo, in maniera tale che non passi inosservata e che possa ricevere la giusta attenzione in fase di lettura. Allo stesso modo, si potrebbe decidere di scrivere una parte del messaggio in corsivo: con questi semplici trucchetti sarete in grado di applicare entrambi gli stili.

Come scrivere in corsivo ed in grassetto su WhatsApp

La procedura da seguire è di una facilità estrema. Tutto ciò che dovrete fare sarà inserire alcuni precisi simboli all'inizio ed alla fine del testo che intendete scrivere in grassetto oppure in corsivo. Ad esempio, supponiamo di voler inviare la frase “Riunione alle ore 18” applicando il grassetto, sarà sufficiente inserire un asterisco prima e dopo il messaggio esattamente in questo modo:

*Riunione alle ore 18* (ed otterrete Riunione alle ore 18).

Invece, qualora volessimo scrivere la medesima frase applicando il corsivo sarà necessario utilizzare il trattino basso al posto dell'asterisco:

_Riunione alle ore 18_ (e come per magia… Riunione alle ore 18).

Semplice, no? Ovviamente, seguendo questi procedimenti sarete in grado di scrivere messaggi in grassetto ed in corsivo anche utilizzando WhatsApp Web e Desktop.