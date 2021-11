WhatsApp: come leggere i messaggi senza inviare notifica di lettura

Vi sarà certamente capitato di avere a che fare con persone particolarmente insistenti su WhatsApp o, molto più semplicemente, di fingere un impegno che rendesse impossibile la lettura dei messaggi ricevuti (tranquilli, non vi giudicheremo per questo). A tal proposito, sappiate che esistono dei semplicissimi trucchetti grazie a cui potrete comunque soddisfare la vostra curiosità, visualizzando la chat in questione, senza però che l'altra persona venga a conoscenza dell'avvenuta lettura.

Come leggere i messaggi di WhatsApp… senza “visualizzarli”

Il primo accorgimento che vi suggeriamo di prendere in considerazione è quello di utilizzare i widget resi disponibili sia per il sistema operativo Android e sia per iOS. Solitamente, all'interno di una piccola finestrella, è possibile scorrere le anteprime relative agli ultimi messaggi ricevuti. Un espediente che si rivela particolarmente utile soprattutto per le chat brevi, in quanto i messaggi più lunghi potrebbero non essere mostrati per intero. Ovviamente, non effettuando l'accesso diretto a WhatsApp, chi vi ha scritto non visualizzerà la doppia spunta blu.

I widget ti infastidiscono e preferisci mantenere pulita l'interfaccia grafica del tuo dispositivo? In tal caso, l'alternativa più efficace a cui affidarsi è quella di consultare le notifiche mediante l'apposita tendina. In genere, quando si riceve un messaggio, questo viene parzialmente mostrato proprio nel menù delle notifiche e, con uno scorrimento verso il basso in corrispondenza del testo, lo si può visualizzare completamente. È ovvio che, qualora si dovessero ricevere più messaggi in contemporanea su WhatsApp, tale soluzione potrebbe rivelarsi insufficiente e sarete comunque costretti ad effettuare l'accesso diretto alla conversazione.