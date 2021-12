WhatsApp: un semplice trucco per nascondere le tue chat segrete

WhatsApp continua ad essere l'applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata dagli utenti. Per tale ragione, è piuttosto frequente che diventi il mezzo principale per intraprendere conversazioni che a tutti i costi vogliamo tenere lontane da occhi indiscreti. Nascondere una chat è semplicissimo e non avrai bisogno di installare alcun software aggiuntivo per portare a termine questa operazione.

Come nascondere le chat su WhatsApp

Dopo aver effettuato l'accesso all'applicazione, viene fin da subito mostrato l'elenco delle chat singole e di gruppo. Affinché una specifica conversazione non appaia nella suddetta lista basterà compiere una tanto banale quanto efficace azione.

Per prima cosa, una volta individuata la chat che intendi nascondere clicca a lungo su di essa e, tra le opzioni disponibili nel menù a tendina che comparirà subito dopo, scegli la voce “Archivia”. Al termine di questa velocissima procedura, tale conversazione verrà spostata dall'elenco principale alla sezione “Chat archiviate”.

Un espediente particolarmente utile nel momento stesso in cui lo smartphone dovesse finire in mano ad amici piuttosto invadenti: la chat continuerà ad essere disponibile su WhatsApp ma non sarà immediatamente accessibile nella schermata principale e, in qualunque momento, potrai ripristinarla per continuare la conversazione in tutta tranquillità.