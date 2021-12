WhatsApp: come abbandonare un gruppo senza che nessuno lo sappia

Capita spesso di essere aggiunti a gruppi di WhatsApp in cui magari si affrontano argomenti che poco ci interessano ma, per non rischiare di sembrare maleducati o poco simpatici, continuiamo nostro malgrado a subire conversazioni di cui faremmo volentieri a meno. Niente paura: grazie al semplice trucco che vi sveliamo oggi, potrete prendere le distanze dai gruppi invadenti senza che nessuno si accorga della vostra assenza.

Il trucco per lasciare i gruppi di WhatsApp senza farlo sapere agli altri partecipanti

Come ben sapete, nel momento stesso in cui si dovesse decidere di abbandonare un gruppo su WhatsApp, gli utenti che ne fanno parte riceverebbero una notifica relativa all'azione appena intrapresa. Bisogna quindi agire d'astuzia e trovare delle strade alternative.

Innanzitutto, è necessario disattivare le fastidiose notifiche relative ad ogni messaggio inviato nel gruppo: tra le opzioni di scelta disponibili, selezionate “Sempre” e non riceverete più alcuna notifica fin quando voi stessi deciderete eventualmente di riattivarle.

A questo punto, tornando nella schermata principale dell'applicazione, cliccate a lungo sul gruppo in questione e scegliete la voce “Archivia”: in questo modo non sarà più visibile nell'elenco delle vostre chat di WhatsApp e, pur continuando a risultare come membri attivi, nei fatti sarà come non farne più parte (preservando la vostra immagine agli occhi degli altri partecipanti).