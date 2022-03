WhatsApp: trucco per guardare gli Stati altrui senza farsi scoprire

Su WhatsApp siamo ormai abituati a condividere di tutto con amici, parenti e colleghi, trattandosi dell'applicazione di messaggistica istantanea più popolare, nonostante una concorrenza sempre più agguerrita. Ti sarà di certo capitato di pubblicare aggiornamenti di Stato o, almeno, di visualizzare quelli degli altri.

Supponiamo che, con molta discrezione, tu voglia dare uno sguardo allo Stato condiviso da una persona in particolare: di prassi, quest'ultima verrebbe subito informata circa la visualizzazione, a meno che tu dovessi mettere in atto la procedura che adesso andremo a descrivere.

Come vedere di nascosto gli aggiornamenti di Stato su WhatsApp

Non sarà necessario smanettare tra le impostazioni dell'app per celare la tua presenza ogni qualvolta venissi assalito dalla curiosità di visualizzare lo Stato di qualcuno. Il trucco per evitare che il contatto di cui intenti spiare l'aggiornamento si accorga della tua “intrusione” è decisamente banale: sarà sufficiente disattivare le conferme di lettura sul tuo account di WhatsApp.

Un'operazione che potrai attuare in modo estremamente rapido, sia prendendo in considerazione il sistema operativo Android e sia sulla versione per iOS. A differenza di quanto avvenisse in passato, tale possibilità è finalmente prevista anche per WhatsApp Desktop e Web accedendo alla sezione “Privacy” tramite il menu delle impostazioni, dettaglio certamente positivo:

Per cui, dopo aver proceduto a disabilitare le conferme di lettura, la persone con cui sei in contatto non sarà più in grado di sapere né quando leggerai i suoi messaggi e, come specificato, neppure quando visualizzerai i suoi aggiornamenti di Stato su WhatsApp. Nulla di più facile e, soprattutto, non dovrai ricorrere ad alcun servizio di terze parti essendo già tutto a portata di mano.

C'è però un compromesso a cui dovrai sottostare: questi limiti saranno validi anche per te, ciò significa che non potrai visualizzare le conferme di lettura degli altri tuoi contatti. Ad ogni modo, sarai sempre libero di tornare sui tuoi passi riabilitando l'opzione su WhatsApp in un secondo momento.