Non tutti sanno che il noto servizio di messaggistica online WhatsApp dispone di numerosi segreti, uno più interessante dell'altro. Non parliamo di chissà quali grandi misteri, tuttavia, all'interno dell'app sono presenti tante shortcuts e feature che permettono al software di essere una delle piattaforme più complete presenti in circolazione. Senza ulteriore indugio, partiamo subito con la nostra disamina.

WhatsApp: conoscevate già queste funzionalità?

WhatsApp Web

In primo luogo, sappiate che si può utilizzare WhatsApp anche da computer. È semplicissimo: andate sul sito ufficiale e scaricate la versione che fa per voi (Windows o Mac). Prendete il vostro telefono, aprite il software, andate nelle impostazioni e scansionate il display del PC con la modalità “QR Code”. Et voilà, gioco fatto.

Il backup delle chat su WhatsApp

Con WhatsApp si può fare il backup delle chat in maniera immediata e facilitata: su Android il tutto si basa su Google Drive, mentre su iOS si basa su iCloud. Vi diciamo questo perché – purtroppo – sappiate che non si può spostare la lista delle conversazioni da un device all'altro. C'è però un trucco: quale? Andate su Impostazioni, cliccate su Altro e infine su Invia chat tramite email. Non bypasserete il problema, però salverete comunque le vostre conversazioni.

Come si fa a fare il backup? Impostazioni, pigiate su Chat e infine su Backup delle chat. Potrete impostare il backup automatico o manuale.

Mandare un messaggio a voi stessi

Esiste un modo per inviarsi i messaggi “da soli”: a che serve? Per trasferire – in due secondi – un file da computer a device, per esempio. In Telegram c'è l'opzione “Messaggi salvati”, mentre qui basterà creare un gruppo con noi stessi (si, fa ridere come cosa) e allegare ciò che ci serve. That's it.

Cosa potete condividere? Tutto: PDF, file DOC, excel, DOCX, progetti di powerpoint e perfino APK di software. In ultimo, anche cartelle compresse .zip.

Emoji rapide su WhatsApp

Come si invia una emoji rapida da WhatsApp Web? Mentre state scrivendo, premete i due puntini “:” seguiti dalla parola di vostro interesse. Esempio:

:sole

:fuoco

:topo

:gatto

Semplice e comodo.

Invio di video pesanti tramite chat

Avete un grosso video molto pesante ma vorreste comunque condividerlo mediante WhatsApp Web? Ecco il trucco più veloce e comodo: comprimete il video con una cartella .zip e inseritela nella chat del destinatario.

Condividere la posizione

Condividere la posizione con un contatto: alzi la mano chi non l'ha mai fatto. “Dove sei? Ti invio la posizione” o “Ti passo a prendere da casa; mandami la posizione così vengo direttamente lì”.

Cliccate sull'icona della graffetta, scegliete Posizione e condividetela in due click.

Scrivere velocemente un messaggio

Infine, vogliamo suggerirvi due piccoli consigli per scrivere più velocemente i messaggi. Scaricate Gboard o una qualsiasi altra tastiera che consenta lo swipe durante la digitazione. In questo modo, pattinerete sulle lettere e sarete delle vere e proprie schegge.

Questo è tutto per oggi; seguirà un altro video (con articolo correlato) con altri consigli e trucchi per la nota piattaforma di proprietà di Facebook. Fateci sapere se il video vi è piaciuto con un like sotto al video, commentatelo scrivendoci di quale app vorreste conoscere i segreti. Ci vediamo su uno dei nostri social o sul nostro canale Telegram.

