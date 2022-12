WhatsApp: sarà più facile riconoscere i messaggi che scompaiono

Come già anticipato in un nostro precedente articolo, lo staff di WhatsApp sta continuando a lavorare su una serie di nuove funzionalità che gradualmente verranno messe al servizio degli utenti.

Vanno senza dubbio chiamati in causa i messaggi che scompaiono dopo una sola visualizzazione da parte del destinatario che, tra non molto, troveremo su WhatsApp Beta prima del rilascio sulla versione ufficiale.

Messaggi che scompaiono su WhatsApp: come funzionano

Il loro funzionamento è di semplice intuizione, al pari di quanto già avvenga con l’invio di altri contenuti multimediali in chat. Nella sostanza, e come già precisato inizialmente, i messaggi che scompaiono vanno incontro ad autodistruzione subito dopo essere stati visti dal destinatario e senza possibilità di recuperarli. Uno strumento che WhatsApp fornirà ai suoi iscritti per l’invio di informazioni sensibili o che comunque non si vuole rischiare vengano viste da altri in un secondo momento.

Pur non essendo stata fatta alcuna precisazione in merito, non dovrebbe mancare la protezione dagli screenshot che renderà impossibile catturare la schermata di quella precisa conversazione di WhatsApp. Secondo le notizie fornite da WABetaInfo, sarebbe in via di ottimizzazione anche una nuova dicitura che avviserebbe l’utente nel momento stesso in cui i messaggi che scompaiono venissero attivati o disattivati tramite le relative impostazioni, come mostra l’immagine che condividiamo di seguito:

Non si tratterà dell’unico alert mostrato in sovrimpressione: com’è possibile osservare in alto, WhatsApp provvederà a comunicare anche la disponibilità stessa dei messaggi che scompaiono, così da mettere al corrente gli utilizzatori del servizio circa la presenza di questa nuova possibilità.

Continuate a seguirci per restare sempre aggiornati su tutte le prossime funzioni in arrivo. Nel frattempo, vi lasciamo con un piccolo consiglio: qualora vi servisse una microSD su cui spostare i contenuti ricevuti su WhatsApp, la SanDisk Ultra da 128GB è in offerta su Amazon al prezzo promozionale di 19 euro (sconto 34%).

