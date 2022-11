WhatsApp ti piace ma non hai amici? Allora scrivi a te stesso

Il titolo è ovviamente una forzatura ma gli sviluppatori di WhatsApp sono realmente impegnati per ottimizzare la chat con sé stessi. Chiaro che lo scopo non sia abbandonarsi ad un flusso di coscienza ma, più che altro, quello di dar vita ad una sorta di archivio personale.

Nulla di rivoluzionario, considerando il fatto che sia già possibile avviare una chat autoreferenziale su WhatsApp utilizzando determinati stratagemmi. Si punta più che altro a rendere l’operazione ancora più semplice ed immediata, senza ricorrere ad un trucco piuttosto che ad un altro.

Come scrivere a sé stessi su WhatsApp

A fornire tutte le principali anticipazioni riguardo alle funzionalità di prossimo arrivo su WhatsApp ci pensa lo staff di WABetaInfo, a cui facciamo riferimento per mostrarvi gli screenshot condivisi di seguito:

Com’è facile intuire, alcuni utenti del circuito Beta (non tutti, a seconda della disponibilità lato server) avranno la possibilità di messaggiare con loro stessi su WhatsApp. Nelle immagini, la lista dei contatti mostra la voce “Me (You)”. In termini pratici, quanto appena descritto potrebbe rivelarsi estremamente utile per memorizzare delle note, salvare dei promemoria o addirittura per trasferire file da un apparecchio all’altro. Infatti, grazie alla modalità multi-dispositivo, sarebbe facilissimo inviare un documento in chat e, accedendo alla medesima utenza tramite WhatsApp Desktop, scaricarlo sul proprio PC o laptop.

Lo ribadiamo, esistono già dei metodi alternativi per scrivere a sé stessi su WhatsApp. Fra i tanti, è ad esempio possibile creare un gruppo che comprenda anche una seconda persona, la quale verrà successivamente rimossa. A quel punto il gruppo comprenderà un singolo utente, che potrà dunque avere a disposizione un vero e proprio aggregatore in chat. In attesa di ulteriori aggiornamenti, vi lasciamo con un piccolo consiglio: qualora aveste bisogno di una microSD su cui memorizzare tutti i contenuti ricevuti su WhatsApp, la microSD SanDisk Ultra da 128GB potrà essere vostra ad un prezzo promozionale di circa 17 euro (sconto 40%) su Amazon.

