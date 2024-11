WhatsApp sta per abbandonare definitivamente questi telefoni

Meta ha recentemente annunciato che, dall’inizio del 2025, interromperà il supporto di WhatsApp per i cellulari di base con a bordo il sistema operativo KaiOS.

Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo per tutti quegli utenti di WhatsApp che preferiscono utilizzare la celebre applicazione di messaggistica istantanea su telefoni tradizionali ed economici, piuttosto che sui più costosi ed avanzati smartphone moderni.

WhatsApp non funzionerà più su KaiOS

KaiOS, nato come un fork di Firefox OS, è stato sviluppato per offrire funzioni basilari, facilitando l’accesso ad internet e ad applicazioni popolari come WhatsApp nei mercati emergenti, oltre che in favore di coloro che hanno esigenze di comunicazione piuttosto essenziali.

La decisione di Meta inciderà particolarmente su chi utilizza WhatsApp a bordo di feature phone come l’iconico Nokia 8110 4G, che in molti conoscono anche con il nome di “Banana-Phone” per via del suo design curvo e per il colore giallo. Questo modello, insieme a dispositivi come il Nokia 2760 Flip e l’Alcatel Go Flip, non permetterà più di utilizzare uno dei servizi di chat più diffusi a livello globale.

In verità, la fase di transizione è già cominciata nel mese di giugno, impedendo agli utenti KaiOS di creare un nuovo account su WhatsApp, limitando di fatto un’ulteriore diffusione dell’applicazione fra questa tipologia di cellulari. Il cambiamento più drastico, però, arriverà a febbraio 2025, quando Meta disattiverà in maniera definitiva il supporto a WhatsApp su KaiOS. Gli utenti dovranno così scegliere se passare ad uno smartphone più moderno o cercare soluzioni alternative che consentano di portare avanti un’esperienza di messaggistica simile.

In linea generale, questo conto alla rovescia riflette una tendenza più ampia: il mercato della tecnologia mobile sta continuando a spingere verso l’adozione di dispositivi avanzati, lasciando progressivamente indietro le soluzioni più “obsolete”. Chiaramente, quando lo stop arriva da una realtà del calibro di WhatsApp, la lenta ma inesorabile migrazione verso il progresso subisce una naturale accelerata.