Xiaomi Poco C75 ufficiale: tanta potenza ad un prezzo ridicolo

Il nuovo Xiaomi Poco C75, disponibile da oggi con una spesa minima, è uno smartphone che si distingue fin da subito per il design raffinato e per specifiche tecniche avanzate.

Xiaomi Poco C75: caratteristiche, prezzi e disponibilità

Con uno schermo da 6,88 pollici ad alta risoluzione ed un refresh rate fino a 120Hz, Xiaomi Poco C75 punta a garantire un’esperienza unica per l’intrattenimento, dai film ai giochi, fino alla lettura dei testi. Inoltre, lo schermo è certificato TÜV Rheinland, con filtro per luce blu ed anti-flickering, proteggendo gli occhi durante l’uso prolungato. Modalità come Dark Mode e Reading Mode aggiungono comfort visivo in ogni condizione di luce.

Dal punto di vista estetico, Xiaomi Poco C75 si caratterizza per un look ispirato alla natura ed è proposto in diverse varianti di colore: Green, Gold e Black. Con uno spessore di soli 8,22 mm ed un modulo circolare per la fotocamera, il dispositivo appare elegante e moderno. Non solo estetica, ma anche potenza: il processore octa-core, affiancato da un massimo di 16GB di RAM (in parte virtuale), offre prestazioni di alto livello per un utilizzo fluido e senza interruzioni.

Per quanto riguarda la fotografia, Xiaomi Poco C75 non delude: con la doppia fotocamera AI da 50MP è possibile ottenere scatti estremamente dettagliati, mentre la fotocamera frontale da 13MP è dotata di una modalità notturna e di una ring light simulata una perfetta illuminazione anche in ambienti con poca luce. Infine, la batteria da 5160 mAh permette di coprire agevolmente tutta la giornata e vanta un sistema di ricarica rapida da 18W. Non mancano lo sblocco tramite fingerprint laterale ed il jack per cuffie con volume potenziato.

Xiaomi Poco C75 è disponibile su mi.com e su Amazon nelle seguenti configurazioni:

6GB + 128GB a partire da €149,90

8GB + 256GB a partire da €169,90

Dall’11 novembre al 13 novembre, inoltre, entrambi i modelli godranno delle seguenti offerte early bird:

€119,90 per la variante da 6GB+128GB

per la variante da 6GB+128GB €139,90 per la variante da 8GB+256GB

Maggiori informazioni su Xiaomi Poco C75 le trovate direttamente sul sito ufficiale.