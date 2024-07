WhatsApp SMETTERÀ di funzionare su tutti questi smartphone

Cattive notizie per molti utilizzatori di WhatsApp. Il celebre servizio di messaggistica istantanea, che proprio in quest’ultimo periodo si sta arricchendo di tante nuove funzionalità, non potrà più essere utilizzato su alcuni iPhone e smartphone Android di Samsung, Motorola, Huawei, Sony ed altri ancora.

Le motivazioni alla base di questa scelta sono ben note: l’equipaggiamento tecnico, sia hardware che software, dei dispositivi elencati di seguito viene ritenuto ormai obsoleto e potrebbero essere soggetti a numerose vulnerabilità.

Su quali smartphone non funzionerà più WhatsApp?

Vediamo dunque la lista dei modelli interessati dall’imminente stop di WhatsApp:

Samsung

Galaxy Ace Plus

Galaxy Core

Galaxy Express 2

Galaxy Grand

Galaxy Note 3 N9005 LTE

Galaxy Note 3 Neo LTE+

Galaxy S 19500

Galaxy S3 Mini VE

Galaxy S4 Active

Galaxy S4 mini I9190

Galaxy S4 mini I9192 Duos

Galaxy S4 mini I9195 LTE

Galaxy S4 Zoom

Apple

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE

Motorola

Moto G

Moto X

Lenovo

46600

A858T

P70

S890

A820

Sony

Xperia Z1

Xperia E3

Xperia M

Huawei

Ascend P6 S

Ascend G525

C199

GX1s

Y625

LG

Optimus 4X HD P880

Optimus G

Optimus G Pro

Optimus L7

Altri

THL W8

Archos 53 Platinum

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

ZTE V956

ZTE UMi X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

L’interruzione del servizio sui modelli appena citati avverrà entro la fine del 2024. Per poter continuare ad utilizzare WhatsApp sarà dunque necessario avere a disposizione uno smartphone che supporti Android in versione 5.0 (o successive) oppure un iPhone equipaggiato con iOS 12 (o successivi).