WhatsApp: selfie FUTURISTICI grazie all'intelligenza artificiale

WhatsApp sta compiendo ulteriori passi in avanti per migliorare l’esperienza d’uso attraverso l’integrazione di Meta AI, puntando ad una maggiore personalizzazione e versatilità del servizio.

Con l’ultimo aggiornamento beta per Android, vale a dire il 2.24.14.13 che potete scaricare dal Google Play Store, abbiamo appreso che WhatsApp è ora impegnata nello sviluppo di una nuova funzionalità per consentire agli utenti di generare immagini di sé stessi utilizzando proprio l’intelligenza artificiale.

Come creare selfie su WhatsApp con Meta AI

Ad accorgersi di questa novità sono stati i blogger di WABetaInfo che, a riprova dell’informazione, hanno poi pubblicato lo screenshot che vi mostriamo di seguito:

Come si può osservare, WhatsApp consentirà agli utenti di generare immagini AI personalizzate e basate sul proprio aspetto. Tale strumento, disponibile con un prossimo aggiornamento dell’app, sarà fruibile dopo aver scattato un set di foto utili per il processo di configurazione iniziale e che Meta AI utilizzerà per l’elaborazione con l’intelligenza artificiale.

Le prime foto serviranno appunto per garantire che le immagini generate richiamino effettivamente l’aspetto reale dell’utente: va comunque sottolineato che, in ogni momento, queste potranno essere eliminate tramite le impostazioni. Nel concreto, sarà possibile chiedere a WhatsApp di generare un’immagine di sé stessi digitando “Immaginami“ nella conversazione di Meta AI (anche in altre chat, digitando “@Meta AI immaginami“).

Ribadiamo che questa funzione sarà accessibile solo grazie ad un futuro aggiornamento di WhatsApp, essendo ancora in fase di sviluppo, ma vi terremo informati in caso di novità.