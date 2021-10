WhatsApp: siete stanchi delle TRUFFE? Abbiamo la soluzione

Se siete stanchi di ricevere truffe su WhatsApp e di notare problemi e bug vari e eventuali sull'app, abbiamo la soluzione per voi. Si chiama Telegram e sì, forse potreste averlo intuito già dal titolo ma adesso vi daremo cinque motivi per preferirlo al software di Facebook.

WhatsApp non vi piace? Dovreste provare Telegram

Proprio lunedì c'è stato il famigerato blackout dei servizi di Facebook, WhatsApp e Instagram e molta gente è andata in panico. In tantissimi si sono riversati su Telegram o Signal per continuare a comunicare con i propri cari o per mantenere le comunicazioni di lavoro.

Non di meno, le continue truffe che si aggirano sulla piattaforma (Conad, Green Pass, WhatsApp Premium) sono veramente frequenti ed estenuanti. Per fortuna, abbiamo la soluzione che fa per voi: passare a Telegram.

In primo luogo, l'app rivale è multi-piattaforma. La potete utilizzare su moltissimi dispositivi in contemporanea e non si necessita di un telefono chiave connesso vicino;

È super personalizzabile e interattiva. Ha le cartelle che permettono di gestire le chat e i bot e, a tal proposito, non possiamo non menzionare la presenza dei canali che vi mandano le notifiche sulle offerte (noi stessi abbiamo l'ottimo canale dove postiamo le migliori offerte presenti su Amazon e non solo e lo trovate qui) e molto altro ancora;

L'applicazione è sicura e garantita e la privacy è assicurata grazie anche alle conversazioni che spariscono e ai contenuti effimeri che si auto-distruggono dopo pochissimi istanti.

I backup sono immediati grazie all'ottima gestione da parte dell'azienda;

Infine, è stabile: non crasha, è affidabile e permette di fare chiamate audio e video e di fare lunghe discussioni in team in puro stile Clubhouse.

Cosa aspettate, dunque?