Facebook: ecco COSA HA PROVOCATO il blackout di lunedì

Facebook rivela il motivo del black out di sei ore della giornata di lunedì. Finalmente abbiamo capito a cosa è stato dovuto il malfunzionamento delle app della società di Zuckerberg di due giorni fa.

Facebook: il problema risiede nella configurazione di un router

Per diverse ore, lunedì 4 ottobre milioni di utenti di Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp e OculusVR sono stati esclusi da queste piattaforme per motivi sconosciuti. Si sospettava che Facebook potesse essere stato oggetto di una truffa.

Tuttavia, la società ha ora dichiarato che l'incidente è stato il risultato di un cambiamento di configurazione nei suoi router. Non è ancora molto chiaro cosa sia successo, ma lo stop ha portato in primo piano la vulnerabilità delle piattaforme e il modo in cui sono diventate connesse fra di loro.

Il problema di configurazione ha anche portato ad avere un'interruzione del traffico di rete, che ha successivamente influito sul modo in cui comunicano i centri di rete dell'azienda. Tutti questi problemi hanno contribuito a fermare i servizi di Mark. Il CEO si è scusato pubblicamente il blackout del servizio, sottolineando che le piattaforme sarebbero tornate presto attive.

In quella che è considerata la peggiore interruzione di Facebook dal 2019, quando si è “spento” per più di 24 ore, si ritiene che l'incidente di lunedì sia iniziato con un aggiornamento di routine BGP eseguito erroneamente, e questo ha portato alla cancellazione delle informazioni di routing DNS che solitamente vengono utilizzate per rendere la piattaforma accessibile ad altre reti.

Il blackout coincide anche con la testimonianza programmata dell'informatore, Frances Haugen al Congresso degli Stati Uniti sulla sua esperienza in azienda. Haugen ha rilasciato una serie di documenti a sostegno delle sue affermazioni secondo cui Facebook paga i suoi profitti con la sicurezza degli utenti.

Anche con le scuse del CEO Zuckerberg, l'interruzione di sei ore continuerà ad essere interpretata in modo diverso. Si spera che la compagnia possa fornire maggiore chiarezza e più dettagli in merito a ciò che ha portato ad avere il blackout di lunedì.