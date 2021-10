WhatsApp: Conad vi regala 500€? NO, è una TRUFFA

Fate attenzione; c'è una nuova truffa che circola su WhatsApp e che è molto rischiosa per tutti gli utenti. Non cascateci e non cliccate alcun link. Vede coinvolta Conad, solo che la catena di supermercati non c'entra niente.

WhatsApp: la truffa di Conad può svuotarvi il conto e rubarvi i dati

L'applicazione per la messaggistica online WhatsApp è una delle più note in tutto il mondo. È ampiamente utilizzata in ogni Paese ed è la preferita dell'utenza. Nonostante questo, anche Telegram sta acquisendo sempre più potere e Signal conquista i cuori giorno dopo giorno.

Tuttavia, il software di proprietà di Mark Zuckerberg è noto anche per essere un mezzo attraverso il quale si dipanano le truffe. È proprio il caso della nuova truffa che vede coinvolta indirettamente Conad, anche se quest'ultima non c'entra nulla.

Putroppo cascarci è molto semplice, pertanto vi consigliamo di prestare attenzione e di seguire alla lettera i nostri suggerimenti. Proprio perché l'app è utilizzata da piccoli e anziani, il margine di errore è molto ampio. Avvisate i vostri amici e familiari e spiegate loro cosa non devono fare.

Molte persone stanno ricevendo un messaggio su WhatsApp che sembra – apparentemente – provenire dalla nota catena commerciale Conad. Ovviamente, quest'ultima è ignara del fatto e pertanto, si sviluppa come una truffa da parte di noti e non noti mlaviventi online.

Il messaggio reca scritto che, essendo il 60° anniversario del supermercato, l'azienda sta regalando buoni da 500 euro ai suoi clienti più affezionati.

Com'è ovvio, non esiste alcun premio del genere, né tantomeno una iniziativa simile. Ricordatevi che nessuno vi regala niente, soldi o oggetti che siano.

Nel testo poi, è presente un link attraverso il quale riscattare i presunti 500€. Non cliccatelo per nessun motivo al mondo, in quanto vi potrebbe far accedere ad un sito che vi ruberà, attraverso un sistema di phishing, i soldi contenuti sul conto corrente registrato sul device. Di fatto, “Conad” vi chiederà di inserire l'IBAN e i dati bancari per inviarvi i soldi, ma in realtà è solo una abile mossa dei cyber hacker.

In sintesi: state lontani da questi messaggi. Non appena arrivano, cancellateli.