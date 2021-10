Telegram: 70 milioni di nuovi utenti GRAZIE a WhatsApp

Si è appena scoperto che Telegram ha guadagnato oltre 70 milioni di nuovi utenti durante il famigerato blackout di Facebook, Instagram e WhatsApp.

Telegram ha beneficiato del blackout di Facebook

Telegram, nota applicazione per la messaggistica istantanea, ha affermato che ha guadagnato oltre 70 milioni di nuovi utenti durante l'interruzione di Facebook di lunedì, poiché le persone in tutto il mondo sono rimaste senza servizi di messaggistica chiave per circa sei ore.

Un paio di giorni fa, le app di Mark Zuckerberg sono state inattive in tutto il mondo per circa sei ore; in questo lasso di tempo, gli utenti non sono riusciti ad utilizzare Messenger, WhatsApp, Facebook, Instagram.

Il fondatore di Telegram Pavel Durov ha affermato che “il tasso di crescita giornaliero di Telegram ha superato la norma di un ordine di grandezza e abbiamo accolto oltre 70 milioni di rifugiati da altre piattaforme in un giorno“.

Ha anche aggiunto che molte persone della piattaforma negli Stati Uniti potrebbero aver riscontrato velocità più basse durante l'uso dell'app, in quanto milioni di utenti si sono affrettati a registrarsi tutti nello stesso momento. Fortunatamente, il servizio ha funzionato come al solito per la maggior parte degli utenti.

Telegram ha recentemente superato il miliardo di download e all'inizio di quest'anno la piattaforma contava oltre 500 milioni di utenti attivi mensili.

Non è solo Telegram che ha beneficiato del problema di Facebook. Signal, che è un concorrente di WhatsApp e Telegram, ha anche affermato che milioni di nuovi utenti si sono uniti alla piattaforma per la messaggistica sicura nelle scorse ore.

Inoltre, questa non è la prima volta che le due aziende rivali hanno guadagnato milioni di nuovi utenti a spese di Facebook. Di recente, quando WhatsApp ha aggiornato la sua politica sulla privacy e ha faticato a spiegarla correttamente, entrambi i servizi hanno goduto dell'aggiunta di milioni di nuovi iscritti.