WhatsApp, siamo ad una SVOLTA: potrete inviare file fino a 2 GB

Il cambiamento era nell'aria, se n'era già discusso e gli utenti di WhatsApp l'avevano richiesto a gran voce: dopo tante peripezie, il servizio consente adesso di inviare in chat file con dimensione massima pari a 2 GB.

La novità, purtroppo, non è ancora a disposizione di tutti: solo un target selezionato che utilizza WhatsApp Beta per iOS può (almeno per ora) beneficiare di questa gradita e tanto attesa possibilità.

Le ultime novità di WhatsApp Beta di iOS: limite di 2 GB per i file inviati in chat

Come di consueto, ad informarci sull'imminente arrivo di questo cambiamento è il sempre attento staff di WABetaInfo che, nelle ultime ore, ha pubblicato gli screenshot che di seguito condividiamo con voi:

La versione utilizzata è WhatsApp Beta per iOS 22.7.0.76. Negli screenshot possiamo osservare un confronto tra la versione classica del servizio e quella a bordo dei dispositivi di alcuni utenti in Argentina. Fino ad ora, il messaggio informativo che leggete compariva dopo aver tentato di inviare un file con dimensione maggiore di 100 MB. Ora, il limite sale a 2 GB.

Una soglia decisamente meno restrittiva, soprattutto per quanto riguarda ad esempio l'invio dei video. Nonostante WhatsApp metta a disposizione uno strumento di editing, che consente di ritagliare specifiche parti di un filmato, e pur considerando l'efficace sistema di compressione dei media, spesso c'è l'esigenza di inviare un contenuto per intero ed alla massima risoluzione possibile (così da non perdere alcun dettaglio).

Per evitare che la compressione faccia il suo corso, i video possono essere inviati come “File” ma il limite dei 100 MB è sempre stato molto vincolante soprattutto per filmati in FullHD o addirittura in 4K. Al momento non ci sono informazioni specifiche circa le tempistiche di rilascio globale. Certamente però, molto preso anche gli utenti di WhatsApp Beta per Android potranno entrare nella fase di test.