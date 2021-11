WhatsApp si aggiorna su iOS e introduce finalmente una gradita novità

Nuovo aggiornamento di WhatsApp per iOS, giunto alla versione 2.21.211. Dopo averne parlato in un nostro precedente articolo, ora possiamo confermare la possibilità di partecipare a videochiamate di gruppo già avviate, senza bisogno che queste ricomincino per dar spazio ai “ritardatari”: in qualunque momento, sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Partecipa”. Non si tratta però dell'unico cambiamento.

Nello specifico, la versione 2.21.211 di WhatsApp per iOS porta con sé le seguenti integrazioni:

Ora puoi partecipare a chiamate di gruppo in corso direttamente dall’interno dei gruppi WhatsApp. Tocca “Partecipa” durante una chiamata in corso per provare la nuova funzione;

Nuvolette, colori e sfondi aggiornati per dare un nuovo look alle chat;

Anteprime dei link aggiornate per offrire più dettagli fra cui immagini più grandi;

Ora puoi disattivare l’audio di un video e vederne in anteprima le dimensioni prima di condividerlo;

Aggiunta la ricerca di sticker quando modifichi i file multimediali o lo stato.

L'aggiornamento è attualmente in fase di roll-out. Vi ricordiamo che WhatsApp per iOS è disponibile gratuitamente sull'App Store.