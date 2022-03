WhatsApp: saranno tempi duri per spam e catene di Sant'Antonio

WhatsApp, aggiornamento dopo aggiornamento, sta continuando a introdurre nuove funzionalità con l'obiettivo di rendere l'esperienza degli utenti sempre più completa ed appagante. Questo, di conseguenza, fa sì che gli sviluppatori debbano lavorare per ridurre al massimo tutti i possibili motivi di disturbo.

L'ultima versione di WhatsApp Beta per Android, vale a dire la numero 2.22.7.2, porta con sé un'ulteriore limitazione per tutti quei messaggi che, in maniera massiccia ed inopportuna, vengono spesso inoltrati in più gruppi allo scopo di raggiungere il maggior numero possibile di persone.

Le ultime novità di WhatsApp Beta per Android

Per cominciare diamo uno sguardo allo screenshot pubblicato dallo staff di WABetaInfo nel quale possiamo osservare un avviso piuttosto inequivocabile che, di fatto, mette in guardia dall'impossibilità di procedere ad un'ulteriore (e forse invadente) condivisione:

Come puoi vedere in questa immagine, nel momento stesso in cui un messaggio venisse contrassegnato come “inoltrato” non potrebbe essere inviato a più di una chat di gruppo su WhatsApp. Per farlo occorrerà seguire una procedura decisamente più articolata, che consiste nel selezionare il messaggio ed inoltrarlo di nuovo.

Occorre tuttavia specificare che tale limitazione non avrà effetto sulle chat singole ma sarà valido solo per quanto riguarda, appunto, le chat di gruppo (almeno nelle intenzioni iniziali). Poi, è chiaro che i nuovi aggiornamenti possano sempre riservare delle inaspettate sorprese.

Non è la prima volta che assistiamo ad un intervento del genere. Già due anni fa WhatsApp introdusse delle restrizioni alla condivisione dei messaggi, con lo scopo di limitare la disinformazione: non sappiamo quali siano i motivi alla base di questa nuova iniziativa ma, in linea di massima, potrebbero essere gli stessi.

Le limitazioni descritte per i messaggi inviati nelle chat di gruppo riguardano, come detto, WhatsApp Beta per Android ma nessuna precisazione è stata fornita circa le tempistiche necessarie perché l'aggiornamento arrivi anche sul client ufficiale, ma non si esclude che questo possa concretizzarsi già nelle prossime settimane.