WhatsApp: sfocatura delle foto in arrivo anche su Android

Non è un segreto che WhatsApp, negli ultimi tempi, sia stata più volte presa di mira in virtù delle numerose problematiche evidenziate circa la tutela della privacy. Gli sviluppatori stanno quindi lavorando per fornire strumenti in più che si rivelino in grado di compensare tali mancanze.

Nella versione di WhatsApp per Android, tra non molto, dovrebbe essere finalmente disponibile una nuova funzionalità che, tuttavia, è già presente da tempo sul client per iOS: stiamo parlando della sfocatura delle foto.

Tutela della privacy ancora più efficace su WhatsApp per Android

Diamo intanto uno sguardo allo screenshot condiviso dal sempre attento staff di WABetaInfo, grazie al quale possiamo ricevere informazioni puntuali circa le novità in arrivo con le prossime versioni di WhatsApp:

In questo caso, l'immagine fa riferimento a WhatsApp Beta per Android in versione 2.22.7.1. Il pulsante che darà modo agli utenti di offuscare determinate sezioni di una foto, come ad esempio il volto di specifiche persone o la targa di un'auto, lo rintracciamo nella zona in basso a destra.

Un'opzione decisamente utile che permetterà sì di mantenere l'attenzione sul contenuto principale dello scatto fotografico ma, allo stesso tempo, eviterà di esporre inutilmente qualcuno o qualcosa a cui sarebbe meglio non dare visibilità.

Come detto, la privacy degli utenti rappresenta uno dei focus principali su cui il team di WhatsApp si sta concentrando in maniera particolare. Riportiamo di seguito alcuni passaggi di un recente post condiviso sul blog ufficiale:

“Stiamo aggiornando la nostra informativa sulla privacy in base alle indicazioni della Commissione Irlandese per la Protezione dei Dati. Sappiamo bene che la privacy è una delle principali preoccupazioni dei nostri utenti, e proprio per questo desideriamo essere molto chiari: questo aggiornamento non cambia il modo in cui gestiamo il nostro servizio, né le modalità di trattamento, utilizzo e condivisione dei dati con altri, inclusa la nostra società madre Meta. Abbiamo riorganizzato la struttura dell'informativa sulla privacy per consentire agli utenti di trovare più facilmente le sezioni che desiderano consultare.”

Tornando ora allo strumento di sfocatura delle foto, è lecito supporre che questo sarà reso disponibile su WhatsApp per Android nel giro di qualche settimana.