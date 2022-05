WhatsApp: rivoluzione in arrivo per gli aggiornamenti di stato

Gli aggiornamenti di stato su WhatsApp potrebbero sembrare una funzionalità marginale, soprattutto facendo un paragone diretto con altre piattaforme come Instagram su cui le storie hanno un impatto di sicuro più evidente. Pare che gli sviluppatori del celebre servizio di messaggistica istantanea abbiano preso coscienza di questa lacuna e, dando uno sguardo alle novità di WhatsApp Beta, sarebbero state prese adeguate contromisure.

Gli aggiornamenti di stato su WhatsApp avranno ancora più risalto

Diamo uno sguardo alle anticipazioni condivise da WABetaInfo ma, prima di ogni altra cosa, vi mostriamo uno screenshot che chiarisce verso quale direzione si stia muovendo il lavoro degli sviluppatori di WhatsApp:

In buona sostanza, nel momento stesso in cui uno dei tuoi contatti dovesse pubblicare un aggiornamento di stato, l’immagine del profilo verrebbe circondata da un anello verde. L’aspetto interessante è che per visualizzare gli stati di WhatsApp non bisognerà più accedere ad una sezione separata ma potranno essere rintracciati direttamente nell’elenco delle chat.

Riassumendo: tutto sarà disponibile in un’unica schermata e la presenza o meno di un aggiornamento di stato verrà comunicata in base a come dovesse apparire l’immagine del profilo di un utente. Ad ora si tratta di una funzionalità in fase di test e, fino al rilascio ufficiale sulla versione standard di WhatsApp, potrebbero esserci ulteriori cambiamenti.

Uno dei vantaggi del servizio risiede nel fatto che possa essere installato anche su smartphone economici. Per cui, nel caso fossi alla ricerca di un telefono da utilizzare principalmente per le chat con i tuoi amici, potresti prendere in considerazione il Nokia G10 disponibile ad appena 124,99 euro su Amazon: WhatsApp funzionerà senza problemi.