WhatsApp: il trucco per allontanare i ficcanaso dalle tue chat

La tutela della privacy su WhatsApp è uno degli aspetti su cui gli sviluppatori, specie nel corso degli ultimi mesi, hanno concentrato il loro lavoro con l’obiettivo di rendere sempre più affidabile e soddisfacente la fruizione del servizio. La riservatezza degli utenti è di sicuro uno dei punti cardine.

Quanto ti infastidirebbe se una persona leggesse, senza permesso, il contenuto di una conversazione che avresti voluto rimanesse privata? Episodi di questo tipo sono piuttosto frequenti ma non disperare: grazie ad un ingegnoso trucco di cui ti parlerò oggi nessuno sarà più in grado di sbirciare nelle tue chat di WhatsApp.

Come nascondere le chat di WhatsApp

Ti sarà certamente capitato di lasciare incustodito lo smartphone e che il curiosone di turno prendesse l’iniziativa di dare uno sguardo alle tue conversazioni di WhatsApp. Grazie alla procedura che di seguito andrò a descriverti, nessun occhio indiscreto rappresenterà più un rischio per la tua riservatezza anche se il telefono dovesse essere sbloccato.

Per compiere questa banalissima operazione non occorre avere particolari conoscenze in ambito informatico e, soprattutto, non dovrai installare alcuna app aggiuntiva considerando il fatto che lo strumento di cui andrai a servirti sia già previsto nativamente da WhatsApp. Ora, segui attentamente i passaggi qui indicati:

Avvia WhatsApp e clicca sui tre puntini in alto a destra;

Dal menù a tendina che si aprirà, seleziona Impostazioni;

A questo punto clicca su Account e, in seguito, sulla voce Privacy;

Scorri in basso e clicca su Blocco con impronta digitale;

Abilita l’opzione, dopo aver confermato la tua identità, e scegli se il blocco debba avvenire immediatamente, dopo un minuto oppure dopo 30 minuti (decidendo anche se mostrare o meno il contenuto delle notifiche).

Tutto qui. Un accorgimento rapido ed efficace: anche se il tuo smartphone dovesse “cadere nelle mani sbagliate” e fosse sprovvisto di qualunque tipo di blocco, sarebbe comunque necessaria la tua impronta digitale per accedere a WhatsApp.