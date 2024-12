WhatsApp: questa nuova funzione farà felici gli studenti ed i professionisti

WhatsApp continua ad evolversi per andare incontro alle esigenze degli utenti, introducendo nuove funzionalità pensate per semplificare la condivisione di file e documenti.

Con l’aggiornamento beta 23.23.1.74, era già stata annunciata una funzione che consente di inviare foto e video preservando la qualità originale, fino ad un massimo di 2 GB.

Ora, con WhatsApp per iOS in versione 24.25.89, disponibile sull’App Store, è stata introdotta un’altra innovazione particolarmente utile: la possibilità di scansionare documenti.

Con WhatsApp è ora possibile la scansione dei documenti

A confermare il tutto ci pensa lo screenshot condiviso da WABetaInfo, che mostra questa nuova funzione di WhatsApp nell’atto pratico:

Questa opzione aggiuntiva si integra nel menu di condivisione dei documenti, offrendo agli utenti di WhatsApp uno strumento efficace per completare la scansione tramite la fotocamera del dispositivo, senza dover ricorrere ad applicazioni esterne. Una volta scattata la foto del documento, è possibile visualizzarne l’anteprima e modificarne i margini in modo semplice, garantendo che il contenuto sia ben inquadrato e leggibile. Una volta confermata l’operazione, il documento scansionato può essere inviato nella chat o nel gruppo, rendendo il processo rapido ed efficiente.

Questa funzionalità risulta particolarmente utile per chi è spesso in movimento e necessita di condividere documenti senza avere a disposizione uno scanner tradizionale. WhatsApp garantisce una qualità elevata delle scansioni, rendendole perfette in ambito professionale o per gli studenti. L’integrazione di questa opzione permette di ridurre i tempi e semplifica di gran lunga il procedimento, eliminando la necessità di passare tra diverse app o dispositivi.

Già menzionata in precedenti changelog, la scansione dei documenti tramite la fotocamera è adesso disponibile per un maggior numero di utenti su iOS, con la promessa di un rollout più ampio nelle prossime settimane. WhatsApp dimostra così di impegnarsi nel migliorare costantemente le sue capacità, offrendo strumenti pratici che rendono l’esperienza d’uso del servizio ancora più completa e versatile.