WhatsApp: alcuni di voi possono già inviare file da 2GB

Ne avevamo parlato diverso tempo fa, quando la possibilità di inviare file con dimensione massima di 2GB era stata messa a disposizione degli utenti WhatsApp in Argentina: beh, ci sono buone notizie.

A quanto pare, diversi utilizzatori di WhatsApp Beta per Android (anche in Italia) stanno confermando l’arrivo della suddetta feature: nelle prossime settimane, la fase di roll-out dovrebbe giungere al termine.

Sale a 2GB il limite massimo per i file da inviare su WhatsApp

Purtroppo dobbiamo ripeterci, anche questa volta: funzionalità del genere sono disponibili già da diverso tempo su applicazioni della concorrenza che evitiamo di menzionare (tanto, avete capito tutti). Fa strano che WhatsApp sia in perenne ritardo sulla tabella di marcia ma, tralasciano queste spiacevoli considerazioni, possiamo comunque gioire del fatto che molti utenti italiani sul circuito beta di WhatsApp per Android (ed a breve, anche per le altre versioni) siano adesso in grado di condividere file con grandezza massima di 2GB.

Per verificare che anche voi siate abilitati a compiere questa operazione, basterà semplicemente provare ad inviare un file con dimensione superiore a 2GB: nel caso in cui comparisse il messaggio visualizzato nello screenshot in alto, sareste ufficialmente “promossi”. Alla luce di questa nuova implementazione, una microSD su cui spostare i contenuti multimediali ricevuti su WhatsApp sarebbe molto indicata: pertanto, vi consigliamo l’acquisto della microSD SanDisk Extreme da 128GB che trovi su Amazon ad un prezzo promozionale di appena 34,17 euro (-48%).

