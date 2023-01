WhatsApp permetterà di salvare i messaggi effimeri

WhatsApp continua a lavorare per cercare di soddisfare le richieste sempre più esigenti degli utenti che mirano ad alcune funzionalità della concorrenza, come Telegram. L’ultima novità in programma potrebbe riguardare i messaggi effimeri.

Come è stato scoperto da WABetaInfo, la piattaforma di messaggistica istantanea di Meta darà modo agli utenti di conservare i messaggi effimeri anche oltre la loro scadenza. Questo permetterà a tutti di continuare a visualizzarli, seppur con una piccola differenza rispetto ai messaggi tradizionali.

Come conservare i messaggi effimeri di WhatsApp con la nuova funzione

WhatsApp dovrebbe chiamare la nuova funzionalità “Messaggi conservati“. Per chi non lo sapesse, i messaggi effimeri rappresentano una funzione attivabile dalle impostazioni che permette agli utenti di farli sparire dopo un determinato periodo di tempo da alcune chat selezionate oppure da tutte.

In questo modo, si avrà la possibilità di avere maggiore controllo su quei messaggi che potranno essere salvati anche dopo la loro data di scadenza. Questi messaggi avranno una icona a segnalibro per distinguerli dagli altri, come è possibile vedere dall’immagine allegata.

Si tratta comunque di una funzione ancora in fase di sviluppo, tanto che non è disponibile nemmeno per i beta tester. È probabile debba passare ancora qualche mese prima di vederla disponibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.