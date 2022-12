WhatsApp per TABLET è finalmente disponibile al download

WhatsApp, il servizio di messaggistica istantanea per eccellenza, ha deciso di fare ai suoi numerosi utenti un gradito regalo di Natale: da alcuni giorni è infatti possibile scaricare la versione per tablet.

L’aspetto interessante è che non sarà necessario inserire una SIM card all’interno del dispositivo per accedere al proprio account di WhatsApp: basterà procedere esattamente come per le versioni desktop e web.

Come usare WhatsApp su tablet Android senza SIM

Come riportato da WABetaInfo, alcuni utenti hanno iniziato a visualizzare un particolare avviso nella schermata principale di WhatsApp, appena sopra l’elenco delle conversazioni finora intrattenute con i propri contatti:

Per il momento, l’annuncio è stato condiviso esclusivamente sul circuito beta. Difatti, solo i beta tester possono scaricare questa primissima versione di WhatsApp per tablet Android, così da fornire allo staff tecnico i feedback necessari per migliorare il servizio prima del rilascio globale.

L’esperienza di utilizzo risulterà essere del tutto simile a quella apprezzata su WhatsApp Desktop e Web. A confermarlo anche le modalità di accesso al proprio account: dopo il download dal Play Store, basterà inquadrare il codice QR tramite lo smartphone su cui generalmente viene usata l’applicazione.

Ovviamente, trattandosi di una release beta, sarebbe assurdo aspettarsi la perfezione fin da ora. Di sicuro, si tratta di un importante passo in avanti che il team di WhatsApp ha deciso di compiere in favore di chiunque sia abituato a fare uso del servizio con più dispositivi e, da ora, anche con il proprio tablet Android.

Piacevoli sorprese sarebbero in dirittura d’arrivo anche per iPad: vi terremo informati. Nel frattempo, qualora sentiste il bisogno di acquistare un nuovo tablet Android compatibile anche con WhatsApp, sappiate che l’ottimo Samsung Galaxy Tab A8 è su Amazon ad un prezzo di soli 204 euro invece di 279,90 euro (sconto del 27%).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.