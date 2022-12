WhatsApp: gli aggiornamenti di stato VOCALI arrivano anche su iOS

Le ultime release di WhatsApp, sia sul circuito beta e sia su quello ufficiale, stanno mettendo a disposizione degli utenti diverse nuove funzionalità in grado di migliorare l’esperienza di utilizzo del popolare servizio di chat.

Questa volta, il cambiamento va a coinvolgere iOS ma con una possibilità già presente (anche se non da molto) su WhatsApp Beta per Android: stiamo infatti parlando degli aggiornamenti di stato vocali.

Come inserire un audio nello stato di WhatsApp

A fornire precise informazioni riguardo al percorso evolutivo di WhatsApp, come di consueto, ci ha pensato il team di WABetaInfo che, in un recente post, ha condiviso lo screenshot che vi mostriamo di seguito:

L’immagine si riferisce all’ultima versione di WhatsApp Beta per iOS. Nella schermata è possibile individuare chiaramente il pulsante in basso a destra raffigurante il simbolo del microfono. Premendo su di esso si potrà registrare il messaggio vocale da condividere con i propri contatti mediante un aggiornamento di stato. Come già specificato, non mancherà la crittografia end-to-end.

Al momento, la lunghezza massima del contenuto audio può raggiungere i 30 secondi ma non si esclude che, con i futuri update e con il rilascio definitivo sulla versione ufficiale di WhatsApp, tale limite possa essere aumentato o eventualmente rimosso. Al pari di qualunque aggiornamento di stato, è possibile inserire altri elementi (come un breve testo) e selezionare i contatti che saranno in grado di visualizzare il tutto.

Null’altro è dato sapere per adesso ma si prevede che il lancio globale degli aggiornamenti di stato vocali possa avvenire già nelle prossime settimane. Prima di lasciarvi, qualora aveste bisogno di un nuovo melafonino compatibile con le ultime versioni di WhatsApp, sappiate che l’ottimo iPhone 13 da 128 GB è attualmente disponibile su Amazon a prezzo promozionale grazie ad uno sconto di ben 102 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.