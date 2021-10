WhatsApp per iOS: la novità che tutti aspettavamo

WhatsApp per iOS continua a lavorare sulla nuova funzione di reazione ai messaggi. Di fatto, ultimamente parliamo sempre più spesso di questa nota applicazione di casa Facebook. Il motivo è semplice: oltre alle numerose truffe legate alla piattaforma, si leggono sempre nuove notizie riguardanti features innovative pronte al debutto su iPhone e Android.

WhatsApp per iOS: stanno arrivando le “reactions”

Il colosso dei social network ha lavorato a lungo sulle nuove funzionalità legate alle reaction per i messaggi per diversi mesi. Ora, ci sono ulteriori novità riguardo allo sviluppo di questa feature.

Come notato dall'affidabile WABetaInfo, la nuova versione beta di WhatsApp, la v.2.21.210.15, offre la possibilità di gestire le reactions con nuove impostazioni per la disabilitazione o l'abilitazione.

Con ciò, gli utenti potranno essere avvisati (o meno) di nuove reazioni allo stesso modo dei messaggi e delle notifiche dei gruppi. Anche se WhatsApp sta lavorando su questa opzione, le reactions non sono ancora disponibili per i beta tester pubblici.

In precedenza, WABetaInfo affermava che i messaggi possono avere una quantità infinita di reazioni ma smetteranno di essere contate quando ne raggiungeranno la soglia del 999, dopodiché apparirà un segno “+”. Un'altra informazione importante è che le reazioni non sono anonime, quindi in una chat di gruppo, le persone sapranno chi ha reagito e con quale emoji.

WhatsApp ha anche lavorato sul supporto multi-dispositivo 2.0, che porterà un'app per iPad e consentirà agli utenti di connettersi alla piattaforma anche senza una connessione Internet legata ai telefoni o con il dispositivo principale spento. Attualmente, i beta tester pubblici per l'app desktop sono già in grado di aderire al programma beta multi-dispositivo, che consente di utilizzare il software con un massimo di quattro terminali associati senza la necessità di avere un device connesso a Internet.