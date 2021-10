WhatsApp: come rendere più SICURI i BACKUP con Google Drive

WhatsApp ora può rendere più sicuri i vostri backup di Google Drive grazie ad una nuova funzionalità appena rilasciata dall'azienda. Stiamo parlando, ovviamente, della crittografia end-to-end ai backup.

WhatsApp: cosa cambia con il nuovo aggiornamento?

Sono passati alcuni anni da quando WhatsApp ha iniziato a crittografare i messaggi inviati tra gli utenti e, di recente, la società ha annunciato che avrebbe presto aggiunto l'opzione per crittografare anche i backup delle chat archiviati nel cloud. Questa funzione è disponibile da tempo per i beta tester e ora sta arrivando anche alla versione pubblica di WhatsApp in tutto il mondo.

Il processo di archiviazione sul cloud di chat e contenuti multimediali su Google Drive sull'app non cambia, ma il software ora mostrerà un'opzione aggiuntiva per generare una chiave di crittografia a 64 cifre per i suddetti backup.

La chiave di crittografia può essere archiviata localmente o ovunque l'utente voglia e può essere utilizzata per decrittografare il backup di Google Drive in caso di necessità. La compagnia fornirà anche la possibilità di proteggere la chiave con una password.

Oltre a rendere più sicuro il tutto sul cloud, WhatsApp sta anche lavorando per consentire agli utenti di determinare il contenuto del backup della chat in modo da ridurre lo stesso sulla piattaforma.

Questa particolare funzionalità potrebbe essere in fase di sviluppo perché Google è diventata più avara riguardo alla quantità di spazio di archiviazione gratuito che fornisce agli utenti attraverso i servizi.

Se usate WhatsApp sul tuo dispositivo Samsung Galaxy, dovresti essere in grado di aggiornare l'app tramite il Google Play Store per accedere alla nuova funzione di crittografia del backup. Un update potrebbe non essere immediatamente disponibile, ma dovrebbe essere visibile nel prossimo futuro.