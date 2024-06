WhatsApp, oltre alle chat sarà possibile fissare in alto anche i canali

Oltre alle chat, su WhatsApp sarà possibile fissare in alto anche i canali preferiti. Vale a dire: far sì che i canali scelti siano sempre in cima all’elenco e, quindi, accessibili più facilmente. Sarà inoltre possibile effettuare operazioni, come disattivare le notifiche, su più canali contemporaneamente. La novità è al momento in fase di test nella versione beta 2.24.13.3.

Azioni di gruppo e canali fissati: le novità

Chi è iscritto a un gran numero di canali conosce bene la difficoltà nel ritrovarne uno in particolare, magari affossato dagli aggiornamenti di tutti gli altri. Con questo nuovo aggiornamento in fase di test, come si legge su Wabetainfo, sarà possibile selezionare due canali preferiti e fissarli in alto rispetto all’elenco.

Così facendo, sarà molto più semplice accedervi perché si troveranno sempre in cima alla lista. Un po’ come già accade per le chat fissate: utile per non perdersi nemmeno un aggiornamento dei propri argomenti preferiti. Inoltre, WhatsApp sta testando anche la possibilità di selezionare più canali contemporaneamente per eseguire operazioni di gruppo.

Ad esempio: silenziare le notifiche, contrassegnare i messaggi come letti e anche bloccare i canali in questione. Un’aggiunta sicuramente gradita a chi gestisce numerosi canali, dove l’esecuzione di queste operazioni singolarmente potrebbe richiedere un impiego di tempo non indifferente.

Queste nuove funzionalità sono al momento disponibili soltanto per una ristretta cerchia di beta tester, che hanno installato gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp Beta per Android da Gogle Play Store. È tuttavia probabile che, terminato il periodo di test, WhatsApp le estenderà gradualmente a sempre più utenti a livello globale.