WhatsApp: note vocali in arrivo anche negli aggiornamenti di stato

In quest’ultimo periodo, gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando duramente per fornire agli utenti un’applicazione di messaggistica istantanea sempre più completa ed efficace per ogni possibile esigenza.

Nuove funzionalità sono state introdotte proprio grazie agli ultimi aggiornamenti ed ulteriori altre sarebbero ormai dietro l’angolo: una, in particolar modo, andrà a coinvolgere le note vocali e gli aggiornamenti di stato.

Potrete condividere note vocali anche negli stati di WhatsApp

Con il passare del tempo, nonostante lo scetticismo iniziale, gli aggiornamenti di stato su WhatsApp sono andati incontro ad un sempre più costante utilizzo da parte degli utenti. Proprio per tale ragione, il team di sviluppo ha deciso di lavorare con l’obiettivo di rendere questo strumento ancora più versatile ed intuitivo così da favorirne una crescente diffusione.

Le ultime anticipazioni di cui siamo venuti a conoscenza, grazie al contributo del sempre puntuale staff di WABetaInfo, lasciano presagire importanti novità per quanto riguarda gli aggiornamenti di stato: tra non molto, in questa sezione sarà possibile condividere anche delle note vocali che, come di consueto, non saranno più disponibili una volta trascorse le successive 24 ore:

I due screenshot che abbiamo appena mostrato, relativi a WhatsApp Beta per Android in versione 2.22.21.5, fanno riferimento agli step da seguire per portare a termine l’operazione. A sinistra, nella zona in basso, possiamo notare il tasto raffigurante il microfono che, appunto, consentirà di registrare la nota vocale. Dopo aver cliccato su pulsante di invio, la condivisione sarà completata.

Come per qualunque altro aggiornamento di stato, sarà possibile scegliere il colore di sfondo. Inoltre, per le note vocali condivise in questa specifica sezione di WhatsApp, non potranno essere superati i 30 secondi di durata (almeno nelle fasi iniziali della sperimentazione). La riproduzione del contenuto avverrà automaticamente e non mancherà la crittografia end-to-end.

Essendo una funzionalità in fase di sviluppo, non abbiamo informazioni precise relative ai tempi di rilascio sulla versione beta e, in seguito, anche sul client ufficiale di WhatsApp ma, come sempre, vi terremo informati su ogni futura evoluzione. Supponiamo però che gli utenti del circuito beta potranno usufruirne già a partire dalle prossime settimane (salvo improvvisi ritardi).

