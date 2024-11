WhatsApp non funziona: il bug della schermata verde è ingestibile

Le versioni beta di WhatsApp rappresentano un’ottima soluzione per ricevere in anteprima le nuove funzioni del servizio. Tuttavia, partecipare al programma beta implica una certa dose di “rischio”, in quanto lo scopo principale è consentire agli sviluppatori di individuare e correggere eventuali bug prima del rilascio ufficiale.

Per tale motivo, chi decide di entrare a far parte del circuito beta di WhatsApp è ben consapevole della possibilità di imbattersi in problemi che, a volte, rischiano di compromettere la normale esperienza di utilizzo.

Bug della schermata verde su WhatsApp: cosa succede

La versione beta 2.24.24.5 di WhatsApp per Android ha causato un bel po’ di disagi. Nello specifico, alcuni utenti si sono ritrovati di fronte ad uno schermo completamente verde, che ha reso l’app praticamente inutilizzabile: il bug tende a manifestarsi aprendo una qualsiasi chat. Anche i colleghi di AndroidPolice hanno riscontrato il malfunzionamento, seppur con tempistiche del tutto casuali. In altri casi, WhatsApp si è chiusa automaticamente dopo l’avvio.

Per fortuna, questo difetto sembra limitato alla versione di WhatsApp Beta per Android indicata poco fa, quindi gli utenti che utilizzano il client stabile non dovrebbero riscontrare problematiche di questo tipo. Per coloro che invece si fossero imbattuti nel bug appena descritto, la soluzione più pratica ed immediata potrebbe essere quella di tornare ad una build precedente. Tuttavia, considerando il fatto che le beta di WhatsApp vengano distribuite come in bundle e non come semplici APK, effettuare un downgrade potrebbe non essere un’operazione così semplice ed alla portata di tutti.

Come detto, gli utenti hanno condiviso diverse segnalazioni sui principali forum e social network, di conseguenza è probabile che gli sviluppatori siano già al corrente del bug della schermata verde, pronti a risolverlo. Considerando l’ampia diffusione di questo malfunzionamento sul circuito beta, non è escluso che WhatsApp rilasci un aggiornamento correttivo già nei prossimi giorni.