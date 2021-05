Posso assolutamente capirti. Se non sopporti i messaggi vocali, spessissimo ricevuti su WhatsApp, che celano il contenuto di una comunicazione fino al momento di premere “play”, sarei felice di sapere che ora potrai evitarli. Anzi, potrai leggerli! Hai capito bene: i prossimi messaggi vocali potrai semplicemente leggerli, se lo desideri. Ti insegno come fare, sfruttando Telegram totalmente gratis e non una qualsiasi app, che magari è a pagamento o zeppa di pubblicità.

WhatsApp: come leggere i messaggi vocali, senza sentirli

Ci sono tantissime applicazioni di terze che permettono di leggere i vocali di WhatsApp. Sono tutti software a pagamento oppure che si auto sostengono attraverso la pubblicità. Il problema è che spesso la pubblicità è incredibilmente invasiva, tanto da rendere difficile l'utilizzo del software stesso.

Per questa ragione ho deciso di usare il metodo che prevede di sfruttare Telegram per raggiungere lo scopo: è gratis, è sicuro e – molto probabilmente – hai già l'applicazione installata sullo smartphone (Android o iOS), è indifferente. E se non hai ancora Telegram, è il momento giusto per scaricarlo e iniziare a usarlo: ti sarà utile per una marea di cose (anche per acchiappare le migliori offerte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net, per esempio!).

Torniamo a noi, se hai già sullo smartphone sia Telegram che – ovviamente – WhatsApp, ecco come fare per iniziare subito a leggere i messaggi vocali:

apri Telegram;

cerca il bot @transcriber_bot direttamente nella barra di ricerca dell'app e aprilo;

direttamente nella barra di ricerca dell'app e aprilo; clicca su “/start” e poi scegli la lingua italiana.

Ora il bot è configurato e puoi iniziare a trascrivere vocali di WhatsApp:

apri WhatsApp;

scegli il messaggio vocale da trascrivere ;

; condividilo nella chat di Telegram con il bot (proprio come fare se volessi condividere mandandolo a un amico);

attendi;

leggi il contenuto del messaggio.

Ci tengo a precisare che questa fantastica soluzione non solo trascrive i messaggi vocali di WhatsApp – trasformandoli in testo – ma funziona con vocali provenienti da qualsiasi fonte, anche altri social. Inoltre, può anche estrapolare testi dalle immagini. Tutto gratis e senza pubblicità: buon divertimento!

