WhatsApp: modificare i messaggi inviati sarà un gioco da ragazzi

WhatsApp, aggiornamento dopo aggiornamento, continua ad arricchirsi di nuove funzionalità che contribuiscono a rendere il popolare servizio di messaggistica istantanea sempre più intuitivo ed efficace per gli utenti.

Mancano tuttavia alcune possibilità che, invece, sono disponibili da tempo su applicazioni concorrenti: tra le funzioni più richieste, non ancora rilasciate ufficialmente da WhatsApp, c’è senza dubbio la modifica di un messaggio inviato.

Come modificare un messaggio inviato su WhatsApp

Allo stato attuale, un messaggio condiviso in chat su WhatsApp può essere solamente rimosso: è pur vero che, trascorso un certo lasso di tempo, quel particolare contenuto potrà essere eliminato solo per sé stessi ma continuerà ad essere perfettamente visibile per tutti gli altri partecipanti alla chat. Nulla da fare invece qualora si volesse semplicemente correggere il testo: a quanti è successo di cancellare un messaggio già inviato su WhatsApp solo per riscrivere in modo esatto una singola parola? Spero vivamente di non essere l’unico.

Tranquilli, ci sono buone notizie in arrivo: segnali circa l’implementazione di questa attesa funzionalità sono già emersi durante le passate settimane ma nulla di concreto si è poi palesato da questo punto di vista. Negli ultimi giorni, però, ulteriori dettagli condivisi dal sempre puntuale staff di WABetaInfo lasciano presagire un imminente coinvolgimento anche di WhatsApp Desktop. Lo screenshot che vi mostriamo di seguito si riferisce proprio a questa specifica versione di WhatsApp e non lascia dubbi a riguardo:

Da quanto è possibile intuire, gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando su una nuova finestra a scomparsa nella quale inserire il testo che andrà poi a sostituire quello contenuto nel messaggio originale. Non è ben chiaro se, a livello di tempistica, tale operazione potrà essere compiuta in ogni momento oppure entro certi limiti di ore. Com’è ovvio che sia, la possibilità di modificare un messaggio inviato sarà testata prima su WhatsApp Beta (in tutte le sue “diramazioni”) e successivamente assisteremo al rilascio sul client ufficiale.

