WhatsApp: l'originale TRUCCO per scrivere a COLORI in chat privata

Nonostante la presenza di numerose funzioni, mancano alcune possibilità che senza dubbio renderebbero le chat su WhatsApp meno fredde e decisamente originali, tra cui un’opzione per inviare messaggi con testo a colori.

Come fare la scritta colorata su WhatsApp

Allo stato attuale, WhatsApp non consente di inviare in chat privata messaggi che contengano testo a colori. Per cui, la domanda che in molti si fanno è la seguente: come scrivere colorato su WhatsApp? Un metodo in realtà esiste, basta scaricare un’applicazione disponibile su tutti i principali store: parliamo di Stylish Text che gode anche di molte recensioni positive da parte degli utenti.

Dopo aver scaricato l’app sul vostro smartphone o tablet, partirà una breve tutorial che visualizzerete solo durante il primo avvio, in modo tale che possiate comprendere il funzionamento dell’interfaccia. Ma veniamo al sodo: come cambiare il colore dei messaggi su WhatsApp grazie a Stylish Text? Ci sono due procedure possibili ma, in questo caso, vi parleremo della più immediata.

Per essere chiari, occorre innanzitutto precisare che questo tool non consente la scelta vera e propria di un colore da applicare al testo ma rende disponibili numerosi tipi di scrittura, fra cui alcuni colorati. Solitamente, almeno per quanto riguarda gli smartphone più aggiornati, WhatsApp dovrebbe riconoscere in automatico Stylish Text come mostra il seguente screenshot:

Dopo aver selezionato il testo e richiamato il menù a tendina, tra le voci disponibili ci sarà proprio Stylish Text. Cliccato su quest’ultima voce, non dovrete fare altro che scegliere lo stile di vostro gradimento e, in automatico, il messaggio da inviare su WhatsApp sarà formattato in base ad esso (ce ne sono di molto originali anche per quanto riguarda la scrittura dei numeri):

Concluso anche questo passaggio, non resterà altro che inviare il messaggio alla persona con cui si sta chattando su WhatsApp e (se tutto va bene) il destinatario dovrebbe visualizzare il testo secondo la formattazione da voi decisa in precedenza:

Per adesso, Stylish Text offre davvero pochissimi stili colorati ma non si esclude che con i prossimi aggiornamenti possano esserne introdotti degli altri. Tenete a mente che sugli store è possibile rintracciare anche applicazioni alternative che offrono un servizio molto simile. La buona riuscita della procedura appena descritta dipenderà chiaramente anche dalla corretta codifica ad opera del client di WhatsApp in uso sul vostro dispositivo e su quello del destinatario.

