WhatsApp: l'ultima novità per mettere a tacere le aziende assillanti

A molti di voi sarà certamente capitato di ricevere messaggi su WhatsApp da parte di aziende intenzionate a promuovere i loro prodotti o servizi. D'ora in avanti, nel momento stesso in cui si dovessero trovare in chat comunicazioni pubblicitarie provenienti da account business sarà possibile procedere al blocco immediato degli stessi, evitando di essere disturbati ulteriormente.

L'ultima novità di WhatsApp Beta per Android

La funzione che ora andremo a descrivere è disponibile a bordo di WhatsApp Beta per Android in versione 2.21.24.5. Lo screenshot che condividiamo di seguito ci aiuta a rendere più chiara la situazione:

Come è possibile notare, qualora si dovessero ricevere messaggi da parte di un account business non incluso nella lista dei contatti, sarebbero disponibili due opzioni di scelta rintracciabili nella parte bassa della relativa schermata. In buona sostanza, l'utente potrebbe decidere in modo istantaneo di bloccare l'account in questione o eventualmente aggiungerlo ai propri contatti nel caso in cui la comunicazione proposta venisse ritenuta interessante.

Se si dovesse scegliere di bloccare l'azienda, quest'ultima non potrebbe più inviare alcun tipo di messaggio. Ancora non abbiamo informazioni precise circa le tempistiche secondo cui questa interessante funzionalità verrà implementata sul client ufficiale di WhatsApp.