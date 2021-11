WhatsApp: potrete mettere in pausa la registrazione dei messaggi vocali

WhatsApp, dopo aver ottimizzato alcune pratiche funzioni relative all'ascolto dei messaggi vocali, introdurrà gradualmente nuove possibilità per quanto riguarda la fase di registrazione che, d'ora in avanti, potrà essere temporaneamente interrotta.

Cosa cambia con l'ultima versione di WhatsApp Beta per iOS?

A fornirci maggiori chiarimenti in tal senso è lo staff di WABetaInfo. In questo caso facciamo riferimento a WhatsApp Beta per iOS in versione 2.21.230.16, l'ultima in ordine di tempo. Come ci mostra lo screenshot condiviso di seguito, gli utilizzatori del celebre servizio di messaggistica istantanea potranno con estrema facilità mettere in pausa la registrazione dei messaggi vocali:

Cliccando in corrispondenza della relativa icona si potrà quindi momentaneamente sospendere la registrazione per poi riprenderla in un secondo momento. Un'implementazione certamente gradita, per effetto della quale non saremo costretti a ricominciare da capo l'operazione nel caso in cui ci dovessimo fermare per un qualunque motivo. La nuova funzionalità dovrebbe essere a breve disponibile anche su WhatsApp Beta per Android, e ci auguriamo che quanto prima possa sbarcare anche sul client ufficiale.