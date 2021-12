WhatsApp: l'ingegnoso trucco per rispondere in automatico ai messaggi

Molti utenti utilizzano WhatsApp anche in ambito lavorativo: si pensi ad esempio alle strutture alberghiere che ricevono prenotazioni da parte di clienti sfruttando proprio la celebre applicazione di messaggistica istantanea. In alcune circostanze potrebbe rivelarsi utile un sistema di risposta automatica che fornisca ai destinatari specifiche informazioni o che rimandi la conversazione ad un secondo momento.

Come rispondere automaticamente ai messaggi di WhatsApp

Mettere in atto un'operazione di questo tipo è piuttosto semplice. Per farlo avremo bisogno di un'applicazione che, pur essendo poco conosciuta al momento, si rivela estremamente utile da questo punto di vista e soprattutto consente di impostare numerose risposte automatiche da inviare.

Stiamo parlando di Autoresponder, rintracciabile tranquillamente sul Google Play Store. Questo interessante strumento funziona con chat single, chat di gruppo ed anche in conversazioni con nuovi utenti il cui numero non sia ancora stato memorizzato in rubrica.

Oltre ad impostare i messaggi che vogliamo siano inviati in automatico, sarà possibile anche selezionare i contatti a cui inviare le risposte automatiche ed anche scegliere orari precisi durante i quali tenere in funzione Autoresponder (ad esempio dal tardo pomeriggio fino alla mattina successiva).

Un'applicazione che si rivela decisamente utile per tutti coloro che, abitualmente, ricevono parecchi messaggi su WhatsApp e magari non hanno tempo e modo per rispondere tempestivamente ad ognuno di essi.