WhatsApp: la versione nativa per macOS è finalmente disponibile in beta

Di WhatsApp per macOS trapelarono per la prima volta notizie circa 5 mesi fa, chiamando in causa un’applicazione nativa creata con Mac Catalyst che consentiva di sfruttare tutte le funzionalità offerte dal client per iOS direttamente sul Mac.

Il servizio era precedentemente rintracciabile solo su TestFlight, per un numero limitato di tester. Ora, la versione beta per macOS è disponibile per il download sul sito ufficiale, accessibile a chiunque volesse provarlo.

Prova subito WhatsApp Beta per macOS: ecco come fare

Una notizia certamente gradita, considerando il fatto che la nuova versione sia stata ottimizzata per sfruttare appieno l’hardware del Mac e rendere così l’esperienza utente più fluida ed efficiente.

Una volta installata l’applicazione, potrai collegare l’account presente sul tuo dispositivo Android o iOS a WhatsApp Beta per macOS scansionando il codice QR che verrà generato. Inoltre, WhatsApp Beta per macOS è stata progettata per sembrare più simile ad un’app Mac tradizionale: non mancano la barra laterale e la possibilità di trascinare e rilasciare i file.

Come detto, il programma può essere scaricato dal sito ufficiale di WhatsApp (sezione “Mac user“) ed è attualmente in fase di test, quindi alcune funzionalità potrebbero non essere correttamente eseguite mentre altre verranno rilasciate prossimamente. Intanto, qualora avessi bisogno di un nuovo iPhone su cui utilizzare WhatsApp quando non sei a casa, iPhone 14 è su Amazon ad un prezzo di soli 899€.

