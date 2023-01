WhatsApp: la compressione delle foto sarà presto un lontano ricordo

Inviare foto su WhatsApp, per quanto immediata possa rivelarsi la procedura, non è sempre la soluzione più indicata qualora si volesse preservare la qualità originale dell’immagine. Gli algoritmi di compressione risultano a volte più “spietati” del dovuto.

Tale limite ha spesso invogliato ad utilizzare applicazioni di messaggistica alternative, fra cui Telegram, allo scopo di condividere fotografie nella massima qualità possibile. Tuttavia, anche per il pubblico di WhatsApp le cose starebbero per cambiare.

Come inviare foto senza compressione su WhatsApp

Di recente, WhatsApp ha messo al servizio di alcuni utenti la possibilità di scegliere fra le opzioni “auto”, “migliore qualità” e “risparmio dati”. Anche nell’ipotesi meno invasiva non manca la compressione e quindi visualizzando la foto sul computer, a risoluzione massima di 1600 pixel, è facile accorgersi della presenza di spiacevoli artefatti che magari il display dello smartphone tende a mascherare.

Ci sono tuttavia buone notizie e, come prontamente comunica lo staff di WABetaInfo, gli sviluppatori di WhatsApp sarebbero a lavoro sulla possibilità di condividere immagini mantenendo la qualità originale (e questo rappresenterebbe senza dubbio un notevole passo in avanti):

Nell’ultima release di WhatsApp Beta per Android, ossia la versione 2.23.2.11, tracce di questa nuova funzionalità sono emerse chiaramente. Nei fatti, si potrà selezionare l’opzione “Foto HD” perché l’immagine in questione venga ricevuta dal destinatario senza alcuna compressione. Ovviamente, è presto per sapere quando avverrà il rilascio sulla versione ufficiale ma non dovrebbe passare moltissimo tempo.

