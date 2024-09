WhatsApp: la nuova truffa usa la carta della gentilezza per colpirti

Se di recente ti è capitato di ricevere un messaggio su WhatsApp che inizia con un semplice ed innocuo “Ciao, spero di non disturbarti!”, faresti bene a prestare molta attenzione.

In particolare, nel caso in cui il messaggio provenisse da numeri internazionali che iniziano con +62 (Indonesia), +370 (Lituania), +223 (Mali) o +84 (Vietnam), è molto probabile che si tratti di una truffa.

Come funziona l’ultima truffa su WhatsApp

In questi giorni sono aumentate in maniera esponenziale le segnalazioni di utenti che hanno ricevuto messaggi sospetti su WhatsApp da numeri sconosciuti. Questo dato non sorprende, trattandosi del servizio di messaggistica più diffuso su smartphone. Il rischio è che dietro queste conversazioni si nascondano cybercriminali con l’intento di sottrarre informazioni personali e dati sensibili.

La truffa funziona in modo piuttosto semplice, ma efficace. Utilizzando un linguaggio informale e un tono confidenziale, i malintenzionati cercano di conquistare la fiducia della vittima. Messaggi del tipo “Ciao, come stai?” o “Scusa il disturbo” sono un modo per rompere il ghiaccio e introdurre temi che potrebbero sembrare interessanti, come opportunità di lavoro o investimenti da non perdere. Nella maggior parte dei casi, però, l’obiettivo è spingere la vittima a cliccare specifici link o scaricare determinate applicazioni, grazie a cui i truffatori potranno avere libero accesso ai dati personali o bancari dell’utente.

Alcuni truffatori si spingono oltre, fingendosi parenti in difficoltà, come sottolineato anche dall’Unione Nazionale Consumatori. Potrebbero chiedere soldi per una ricarica telefonica o per una presunta emergenza, sfruttando la buona fede della persona contattata.

Fortunatamente, i modi per difendersi non mancano. Il consiglio principale è quello di non rispondere a questi messaggi e di bloccare subito il numero sospetto. WhatsApp stessa suggerisce di bloccare e segnalare il contatto, una funzione che può essere facilmente attivata aprendo la conversazione e seguendo le istruzioni per il blocco. Segnalare questi numeri non solo protegge te, ma contribuisce a prevenire ulteriori frodi ai danni di altri utenti che utilizzano WhatsApp.