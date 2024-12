WhatsApp: la nuova funzione per i gruppi vi farà sentire meno soli

WhatsApp sta continuando a rinnovare la sua interfaccia grafica, introducendo miglioramenti in grado di rendere le chat ancora più intuitive e funzionali.

Dopo il recente aggiornamento che ha riprogettato gli indicatori di digitazione per le chat individuali e di gruppo, l’attenzione si sposta ora su una novità disponibile su WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.25.30: il contatore degli utenti online nelle chat di gruppo.

Saprete quanti utenti sono online nei gruppi di WhatsApp

Grazie allo screenshot fornito dal team di WABetaInfo è possibile notare come, con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp per il circuito beta, nella barra superiore delle chat di gruppo venga mostrato il numero dei partecipanti online in quel momento:

In precedenza, la barra superiore indicava solo un riepilogo dei nomi e delle attività dei partecipanti. Ora, tutto questo viene sostituito da un indicatore numerico, che segnala quanti utenti hanno effettuato l’accesso a WhatsApp e sono quindi connessi al servizio. Va specificato, però, che questo conteggio non riflette l’attività diretta nella chat di gruppo ma semplicemente la presenza online, rispettando al contempo la privacy. A tale riguardo, i partecipanti che hanno scelto di nascondere il loro stato online non verranno inclusi nel conteggio, applicando di fatto le loro preferenze.

Questa funzione di WhatsApp si rivela particolarmente utile nei gruppi più attivi: sapere quante persone siano online potrebbe influenzare la scelta del momento più opportuno per condividere aggiornamenti importanti o avviare discussioni. Ad esempio, inviare un messaggio quando molti membri del gruppo sono connessi aumenta le possibilità di ricevere risposte immediate o di coinvolgere più persone in una conversazione in tempo reale.

Attualmente, questa novità è disponibile solo per alcuni beta tester che hanno provveduto ad aggiornare l’applicazione tramite il Google Play Store, ma WhatsApp prevede una distribuzione più ampia già durante le prossime settimane e, come sempre, vi terremo informati.