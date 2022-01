WhatsApp: il trucco salvavita per non essere più aggiunti a nessun gruppo

WhatsApp è un utilissimo strumento grazie al quale rimanere in contatto con colleghi, amici, parenti e dolci metà. Tuttavia, capita spesso che qualcuno prenda l'iniziativa di aggiungerci a gruppi verso cui nutriamo scarso interesse, per le persone presenti al loro interno o per argomenti di conversazione ritenuti futili e tutt'altro che coinvolgenti. Non temete: la soluzione è a portata di mano.

Come evitare di essere aggiunti ai gruppi di WhatsApp

Per svolgere questa semplicissima operazione non sarà necessario installare app di terze parti: la funzione di cui servirci è già presente tra le impostazioni di WhatsApp. Dopo aver effettuato l'accesso all'applicazione, cliccate sui tre puntini in alto a destra e, dal menù a tendina che comparirà subito dopo, cliccate su “Impostazioni”. Tra le opzioni disponibili scegliete “Privacy” e, scorrendo in basso, selezionate “Gruppi”:

Vi troverete di fronte ad una schermata di questo tipo e potrete così scegliere chi avrà o meno la facoltà di aggiungervi ai gruppi. La voce “Tutti” includerà anche coloro che non avete registrato nella vostra lista di contatti. Al contrario, “I miei contatti” farà riferimento esclusivo alla vostra rubrica. L'alternativa che però ci interessa è “I miei contatti eccetto…”, grazie a cui potrete indicare specifiche persone che non saranno più in grado di aggiungervi ai gruppi di WhatsApp.