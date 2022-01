WhatsApp: il trucco per ricevere notifiche quando un contatto è online

Esiste un modo per scoprire quando una persona, inclusa nei vostri contatti di WhatsApp, effettui l'accesso l'applicazione? In molti credono che sia necessario entrare nella chat dell'utente in questione e tenere d'occhio il suo stato online ma, in realtà, c'è un metodo più rapido ed immediato per portare a termine l'operazione.

Come scoprire quando una persona si connette a WhatsApp

Grazie alla procedura che descriveremo di seguito, non sarete costretti ad utilizzare WhatsApp per poter “spiare” colleghi, amici o parenti: tale compito sarà affidato ad una terza applicazione chiamata WhatzSeen (che potrete tranquillamente reperire online). In poche parole, dopo aver installato l'app sul vostro smartphone, sarà necessario aggiungere il numero di telefono della persona da seguire. Nel momento stesso in cui quest'ultima dovesse risultare online, WhatzSeen vi avviserebbe mediante banale notifica.

Affinché il servizio funzioni correttamente è fondamentale che la campanellina accanto al nome dell'utente sia di colore verde. Potrete inoltre dare uno sguardo alla cronologia degli accessi, cliccando sull'icona di colore blu, ed interrompere il “monitoraggio” cliccando sul pulsante rosso. Uno strumento semplice ed efficace, grazie a cui non sarà necessaria la vostra costante presenza su WhatsApp allo scopo di accertatevi quando una o più persone siano regolarmente online.